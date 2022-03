Sonic 2 - Il Film: nuova coloratissima locandina ufficiale svelata

Locandina di Sonic 2 - Il Film

Tramite l'account ufficiale Twitter del film, è stata condivisa la nuova locandina di Sonic 2 - Il Film che sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 7 aprile 2022.

L'immagine, che potete vedere qui sopra, ci mostra i due "team" che si scontreranno all'intero della pellicola. In Sonic 2 - Il Film, infatti, il riccio blu sarà accompagnato da Tails, suo storico amico e alleato nei videogiochi. Tails è noto in quanto inventore. Dall'altro lato, invece, troviamo il Dottor Eggman, o Ivo Robotnik se preferite, che potrà contare sulla potenza di Knuckles l'echidna.

La presenza di tutti questi personaggi ha permesso la realizzazione di una locandina colorata ed energica, semplice ma piacevole alla vista. Diteci, cosa ne pensate? Vi piace quest'immagine?

Vi ricordiamo che la sinossi del film recita: "Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate."

Ecco infine un nuovo spot televisivo che mostra Knuckles e non solo.