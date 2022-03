GTA 6: sviluppo accelerato, annuncio potenzialmente entro l'anno, per un'indiscrezione

Lo sviluppo di GTA 6 avrebbe raggiunto un obiettivo importante, tanto da far accelerare la lavorazione. Per questo il gioco potrebbe essere presentato entro la fine dell'anno. Almeno questo è quanto affermato dal giornalista Chris Klippel di JeuxVideo, che ha aggiunto anche altri dettagli, probabilmente derivati dalla soffiata principale.

Secondo lui, anche in caso di accelerazione della lavorazione, che non dà per sicura, l'uscita di GTA 6 non avverrà prima del 2024. Più precisamente, prima della fine dell'anno. In ogni caso, ci vuole ancora molto tempo prima di poterci giocare.

Nel caso GTA 6 esca davvero alla fine del 2024, lo stacco rispetto a GTA 5 sarebbe di più di dieci anni, un prima per l'intera serie, che non aveva mai visto gap così ampi tra un episodio e il successivo.

Di GTA 6 non è ancora chiara la natura. C'è chi spera che Rockstar Games mantenga la divisione di GTA 5, ossia che realizzi una ricca campagna single player, arricchendo di convesso GTA Online. Alcune voci vogliono invece il gioco come un unico, più orientato al multiplayer che al single player, proprio a causa dell'immenso successo fatto registrare dall'online del precedente episodio.

Staremo a vedere. Del resto di GTA 6 non sappiamo ancora nulla per certo, a parte che è in sviluppo, come annunciato da Rockstar Games stessa.