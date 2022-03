Call of Duty: High Moon Studios assume per lavorare a un progetto non annunciato

High Moon Studios sta cercando sviluppatori per un nuovo progetto legato alla serie Call of Duty. Il gioco in questione non è stato annunciato e non è facile dire di cosa si tratti, visto che ormai il franchise ha diverse diramazioni, tra capitoli principali, free-to-play live service per piattaforme casalinghe e free-to-play live service per piattaforme mobile.

High Moon Studios è una software house di grande esperienza, di proprietà di Activision Blizzard (quindi di Microsoft, in caso l'acquisizione vada liscia), impiegata negli ultimi anni come supporto per altri team. L'ultimo gioco realizzato è Call of Duty: Black Ops Cold War nel 2020.

Le figure ricercate sono abbastanza indicative. In particolare quelle legate al gameplay e alla produzione, che fanno supporre un ruolo più centrale nello sviluppo rispetto al passato (anche se in questi casi non è mai facile stabilire quale sia il contributo dei singoli studi). Che sia un titolo completamente nuovo? Come già specificato, è difficile dirlo con certezza, visto come funzionano le cose nel mondo dei videogiochi moderno, dove i singoli titoli sono spesso opera di centinaia di persone, molte volte legate a studi esterni contattati per realizzare aspetti molto specifici dei prodotti.