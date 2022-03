Pokémon: diplomatico giapponese ne ha regalato uno al nuovo presidente del Cile

L'11 marzo 2022, Gabriel Boric è entrato in carica come nuovo presidente del Cile. Il giorno prima, un diplomatico giapponese gli ha fatto dono di un oggetto che non deve mancare in un nuovo ufficio presidenziale: un Pokémon.

Più precisamente, Kiyoshi Odawara, il ministro degli esteri giapponese, ha tirato fuori un pacchetto con una Pokéball, da cui è uscito uno Squirtle. Ma che valore politico può avere un dono del genere?

In realtà si è trattato di un bel pensiero. In passato Boric aveva raccontato di essere cresciuto guardando gli anime dei Pokémon, di cui era un grande fan, svelando che il suo preferito era proprio Squirtle. Così chi meglio di un ministro giapponese poteva regalargliene uno? In fondo dopo essere eletti presidenti diventiamo tutti un po' bambini.

Boric ha anche voluto ringraziare Odawara per il dono, a quanto pare graditissimo, scrivendo in un tweet ufficiale: "Grazie Kiyoshi Odaware, ministro degli esteri giapponese, per questo Squirtle." Inoltre, ha pubblicato un post su Instagram con tanto di sigla dell'anime.