Elden Ring, dovreste giocarci, ha tuonato un wrestler durante un match

"Dovresti giocare a Elden Ring". E se ve lo dice un wrestler durante un match ufficiale potete fidarvi, soprattutto se sta per collassare a terra. L'impossibile è in realtà accaduto davvero: a pronunciare queste parole, la cui importanza storica è tra quella del "Non debemus, non possumus, non volumus" di Pio VII e l'"I Have a Dream" di Martin Luther King, è stato Evil Uno, star dell'AEW, durante una battle royale tag-team. Il nostro era appeso alla corde e chiedeva aiuto a Brandon Cutler, che invece stava filmando un episodio del suo vlog Being the Elite.

Vista la sofferenza del suo collega, Cutler ha voluto condividere con lui un'informazione di vitale importanza per l'umanità: "Non ho ancora giocato a Elden Ring." Uno, trovatosi spiazzato da tanta schiettezza, ha quindi pronunciato le fatali parole: "È davvero bello, dovresti giocare a Elden Ring", per poi crollar e a terra.

Quale recensione migliore per il gioco di FromSoftware di una fatta da un lottatore professionista che aveva appena preso moltissime botte?

Sinceramente la scena è così surreale da sembrare un tantino preparata (ma giusto un pizzico). Comunque sia, è impossibile dire se sia stata una trovata pubblicitaria o meno, ma la verità è che pare più uno sketch comico che il momento drammatico della caduta di un guerriero. Del resto è del wrestling che stiamo parlando, quindi l'importante per goderselo è di essere consapevoli che è più finzione che sport, avalli di Elden Ring compresi.