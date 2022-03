Elex 2: disponibile la patch 2, che migliora la telecamera

Lo sviluppatore Piranha Bytes ha pubblicato la patch 2 di Elex 2, che sistema diversi problemi, primo tra i quali la telecamera, aggiungendo dei modi alternativi per inquadrare l'azione. Si tratta di una novità importante, visto che proprio l'inquadratura di default è stata uno degli aspetti più criticati del gioco.

Per il resto, la patch 2 sistema vari bug legati a diverse quest e ai comportamenti dei PNG. Naturalmente vi consigliamo di scaricare l'aggiornamento il prima possibile.

Per avere altre informazioni, leggete la nostra recensione di Elex 2, in cui abbiamo scritto:

Elex 2 ha tutti i pregi e i difetti dei giochi di Piranha Bytes: vasto, curatissimo nella progressione del personaggio, che lascia al giocatore un'ampia libertà di scelta e con un mondo costruito davvero molto bene, paga un po' alcuni problemi tecnici, un'intelligenza artificiale dei nemici non proprio al top e un lato narrativo abbastanza scialbo. Per certi aspetti è sublime, per altri mostra alcuni difetti storici su cui più di qualcuno potrebbe non voler passare sopra. Rischiate di adorarlo e di giocarci per ore e ore, ma anche di odiarlo per la sua rozzezza di fondo. A noi è piaciuto molto e abbiamo deciso di premiarlo, ma attenti alla sua doppia natura.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elex 2 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.