PlayStation Store, Assassin's Creed: L'Alba del Ragnarok e WWE 2K22

Dopo l'abbuffata di febbraio, il ritmo degli aggiornamenti del PlayStation Store subisce un inevitabile rallentamento, pur riservando qualche potenziale sorpresa. Arrivano infatti sulla piattaforma digitale due prodotti piuttosto attesi: da una parte Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, dall'altra WWE 2K22. Come al solito, tuttavia, non si tratta delle uniche uscite della settimana: trovano posto nell'ultimo update anche titoli come The Cruel King and the Great Hero, l'ottimo jRPG sviluppato da Nippon Ichi Software, e l'affascinante Submerged: Hidden Paths, sequel dell'avventura pubblicata nel 2015 che tuttavia non colpì esattamente nel segno.

Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, Odino ammira il panorama di Svartalfheim Primo contenuto dell'Anno 2 di Assassin's Creed Valhalla, L'Alba del Ragnarok (PS5 e PS4, 39,99€) è la più grande e ambiziosa espansione realizzata finora per la serie Ubisoft. Si tratta di un'avventura basata ancora una volta sulle visioni di Eivor, che rivive la drammatica missione di Odino su Svartalfheim, il regno abitato in origine dagli elfi oscuri e ora rifugio degli ultimi nani sopravvissuti all'invasione delle truppe di Muspelheim. Giunto in questo mondo per salvare suo figlio Baldr, rapito dal gigante di fuoco Surtr e dalla sua malefica famiglia, l'Havi scopre che la sua forza non è sufficiente per portare a termine l'incarico ma viene aiutato appunto dai nani, che vedono in lui la speranza di liberare il regno dall'assedio e gli donano il Predatore di Hugr, un bracciale che consente di acquisire particolari abilità. Grazie a esso Odino può trasformarsi in un corvo oppure assumere le sembianze dei Muspel e degli Jotun per utilizzare poteri legati al fuoco e al ghiaccio nelle sue battaglie, che lo porteranno ad affrontare i figli e la moglie di Surtr prima di confrontarsi nuovamente con la sua titanica nemesi nel disperato tentativo di evitare la morte di Baldr. Nella recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok abbiamo parlato di come storia, ambientazione e personaggi dell'espansione valgano il prezzo del biglietto, ma che allo stesso tempo alcuni evidenti problemi nel bilanciamento della difficoltà e una durata sostanzialmente inferiore a quanto promesso finiscano per tarpare le ali a un'esperienza dall'indubbio potenziale.

WWE 2K22 WWE 2K22, Rey Mysterio contro Eddie Guerrero nella modalità Showcase Dopo oltre due anni di sviluppo, il brand di 2K Games fa il proprio ritorno con WWE 2K22 (PS5, 74,99€; PS4, 69,99€): un'edizione ridisegnata nelle meccaniche e del comparto tecnico dopo il disastroso lancio dell'ultimo episodio, forte di un sistema di controllo rivoluzionato e di evidenti miglioramenti sul fronte del gameplay, che risulta più immediato e divertente. Passi in avanti importanti, che però non abbracciano l'intera produzione: come abbiamo scritto nella recensione di WWE 2K22, persistono ancora problemi con le collisioni e l'intelligenza artificiale, ma soprattutto le modalità più corpose appaiono ancorate a una struttura lenta e datata. Criticità solo in parte mitigate dall'ampissimo roster e da una grafica mai così fedele alla controparte reale.