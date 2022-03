The Cruel King and the Great Hero, la recensione di una favola disegnata a mano

The Cruel King and the Great Hero era nella nostra lista dei desideri da tempo, esattamente da quando venimmo a sapere che Sayaka Oda, già creatrice di The Liar Princess and the Blind Prince, avrebbe nuovamente preso parte ai lavori in compagnia di Nippon Ichi. Nel gioco appena citato si possono individuare quanti difetti vogliate, ma narrativamente e visivamente ha, a nostro avviso, lasciato qualcosa ai posteri.

Nella recensione di The Cruel King and the Great Hero vi spieghiamo quanto e come quest'ultimo sia l'erede spirituale di The Liar Princess and the Blind Prince, pur cercando di alzare l'asticella in tutti gli aspetti della produzione. Ancora una volta ci siamo ritrovati tra le mani un'opera originale, ibrida, a metà tra il fascino dell'albo illustrato e l'RPG con combattimenti a turni. Ciliegina sulla torta, ancora una volta tutto è stato rigorosamente disegnato a mano.