Rainbow Six Siege: data di uscita dell’Operazione Demon Veil annunciata in sordina

Ubisoft ha annunciato la data di uscita dell'Operazione Demon Veil di Rainbow Six Siege su PC e console, anche se al momento c'è ancora un po' di incertezza al riguardo, per via di una comunicazione un po' "timida" da parte della compagnia francese in merito.

Piuttosto che fare il solito annuncio in pompa magna su tutti i social, Ubisoft ha preferito svelare la data di inizio dell'Operazione Demon Veil di Rainbow Six Siege con un articolo sul suo sito ufficiale, fissandola a domani, 8 marzo 2022, ma senza un orario preciso. Una scelta comunicativa di basso profilo, forse dovuta alla delicata situazione internazionale, ma questa è solo una nostra supposizione.

Tuttavia, stando a quanto riporta Xbox Store, la stagione 1 dell'Anno 7 si svolgerà dalle 11:00 del 9 marzo al 6 giugno, come possiamo vedere nel tweet qui sotto, il che però è un dato che lascia il tempo che trova non conoscendo il fuso orario utilizzato.

Infine Dualshockers indica le 18:00 italiane dell'8 marzo, ma senza alcune fonte ufficiale a confermare questa informazione. Insomma, rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft sull'orario preciso, ma in ogni caso salvo imprevisti la nuova season di Rainbow Six Siege dovrebbe iniziare domani.

La Stagione 1 dell'anno 7 di Rainbow Six Siege, Operazione Demon Veil, introdurrà la nuova operatrice Azami, in grado di generare delle barriere di cemento istantanee, nonché una nuova mappa, la modalità Team Deathmatch, miglioramenti alla quality of life e bilanciamenti vari. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra anteprima di Demon Veil.