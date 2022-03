The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di Ju Chloe cura lo spirito

Vediamo questo cosplay di Elizabeth Liones, uno dei personaggi principali della serie The Seven Deadly Sins, I Sette Peccati Capitali in italiano, realizzato in modo ineccepibile dalla cosplayer Ju Chloe, che sfocia nel sublime arrivando a curare il nostro affranto spirito di videogiocatori.

Come potete vedere, il costume di Elizabeth è realizzato con grande cura per i dettagli, sia negli abiti, in linea con quelli del personaggio originale, sia nella pettinatura, che ne riprendere taglio e colore.

Oltre al costume comunque, la cosplayer Ju Chloe è riuscita a rappresentare anche la bellezza angelica e la timidezza determinata dell'originale, realizzando un'opera molto interessante, che rende ancora meglio grazie all'ottima fotografia, probabilmente scattata da un professionista.

The Seven Deadly Sins è una serie giapponese che racconta della lotta di alcuni potentissimi guerrieri contro le forze del male, in uno scontro che va avanti praticamente dalla notte dei tempi e trascende le epoche e le singole vite dei personaggi.