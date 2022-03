Tales of Therapy è un piccolo progetto italiano in cerca di fondi su Kickstarter

Il team di sviluppo New Tale Studio ci ha segnalato, e noi volentieri pubblichiamo, il lancio della campagna Kicsktarter per un loro piccolo progetto, chiamato Tales of Therapy. Si tratta di un gioco di ruolo a turni in stile giapponese con un forte focus sul lato narrativo.

Tales of Therapy, un'immagine di gioco

Il personaggio principale di Tales of Therapy si chiama Ivan, un ragazzo che si è isolato dal mondo in seguito a un evento traumatico. Per aiutarlo, la madre lo manda in terapia da uno psicologo, che decide di utilizzare un approccio particolare per infrangere la corazza che Ivan si è costruito per proteggersi dal dolore: renderlo il protagonista di una sua storia fantastica. Così, nei panni di Vain, il suo alter ego, Ivan dovrà affrontare un pericolosissimo fuori e dentro di sé.

Tales of Therapy è alla ricerca di soli 500€ su Kickstarter, in realtà già ottenuti al momento di scrivere questa notizia. Magari potete offrirgli qualcosa per aiutare il team di sviluppo, che vede anche la presenza di alcuni psicologi professionisti, a far diventare realtà il suo sogno.

Campagna Kickstarter di Tales of Therapy