Bundle for Ukraine ha superato i 4 milioni di dollari e ora viaggia spedito verso i 5

Il Bundle for Ukraine di itch.io, Bundle per l'Ucraina in italiano, ha ormai ampiamente superato i 4 milioni di dollari raccolti e viaggia velocemente verso i cinque. Del resto stiamo parlando di una grande offerta per una causa nobile: 992 prodotti, tra giochi, libri e risorse di sviluppo, il cui valore complessivo è di 6.550 dollari, per un'offerta minima di 10 dollari.

Al momento la cifra raccolta è di 4.446.586 di dollari dati da 308.593 offerenti, ma è inevitabilmente destinata a salire nei prossimi cinque giorni (il tempo che manca allo scadere del bundle). Come già specificato in passato, i ricavi del bundle sono destinati ad associazioni che si stanno occupando di aiutare i civili nella guerra scatenata dall'aggressione russa.

Considerando che l'obiettivo iniziare era quello di raccogliere almeno un milione di dollari, i risultati sono superiori alle più rosee previsioni. Da notare che attualmente la media delle offerte è di poco più di 14 dollari, quindi in molti hanno offerto più soldi della cifra base.

Pagina del Bundle for Ukraine

Ricordiamo che i proventi del bundle saranno devoluti a International Medical Corps, che sta fornendo assistenza medica nelle zone di guerra, e a Voices of Children, un'organizzazione ucraina che aiuta i bambini vittime della guerra. Il valore complessivo dei prodotti nel bundle è di 6.500 dollari.