PlayStation Plus, tanti sconti speciali per gli abbonati nelle promozioni di marzo

Gli abbonati a PlayStation Plus possono accedere ad alcuni sconti speciali all'interno delle varie promozioni di PlayStation Store a marzo 2022 e vediamo qui alcuni titoli particolarmente interessanti che possono essere acquistati a prezzo ridotto dagli utenti che possiedono la sottoscrizione a PS Plus.

Al momento, ci sono veramente tanti giochi scontati su PlayStation Store: abbiamo visto la promo Mega Marzo e i giochi a meno di 10 euro e a meno di 5 euro all'interno del catalogo, mentre in questo caso prendiamo in esame gli sconti speciali dedicati agli abbonati a PlayStation Plus, che possono accedere a delle ulteriori riduzioni sui prezzi in catalogo.

Trovate tutto riassunto a questo indirizzo su PlayStation Store, ma tra i giochi possiamo segnalare alcuni particolarmente in vista attualmente a prezzo tagliato per gli utenti PS Plus: tra questi sicuramente Hades, vincitore di numerosi premi Game of the Year nel 2020, che si trova a 19,99 euro invece di 24,99 euro per gli abbonati al Plus, così come l'ottimo Death's Door che può essere acquistato a 14,99 euro invece di 19,99 euro.

Hades, tra i protagonisti degli sconti speciali per gli utenti PS Plus su PS Store

Tra gli altri segnaliamo inoltre WRC 10 a 19,99 invece di 49,99 euro, l'horror lovecraftiano The Sinking City a 9,99 euro invece di 49,99, Sniper Elite 4 a 10,49 euro invece di 69,99, Monster Boy and the Cursed Kingdom a 19,99 euro e Persona Dancing: Endless Night Collection a 19,99 euro invece di 99,99 euro.

In ogni caso, come riportato sopra, vi rimandiamo a questa pagina del PlayStation Store per iniziare a sfogliare gli sconti speciali dedicati agli abbonati a PlayStation Plus, attualmente in corso.