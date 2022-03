PlayStation Store, giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro con le ultime offerte

PlayStation Store ha visto il ritorno della tradizionale promozione Giochi a meno di 20 euro, che consente appunto di acquistare svariati giochi PS4 a cifre piuttosto accessibili: è possibile portarsi a casa diversi titoli per meno di 5 euro, ed ecco come al solito i nostri suggerimenti.

Partiamo da un grande classico, ovverosia Metal Gear Solid V Definitive Experience (recensione), la versione completa, migliorata e arricchita dell'ultimo capitolo della serie Konami diretto da Hideo Kojima. Se per caso non lo avete ancora giocato, potete rimediare per appena 3,99€ anziché 19,99.

Rimanendo in casa Konami, rientra nella promozione anche la raccolta rimasterizzata Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood (recensione), che include appunto i due indimenticabili metroidvania e che potete portarvi a casa anche qui per soli 3,99€ anziché 19,99.

Se soffrite il fascino dei non-morti in ambito videoludico, ci sono due titoli che fanno senz'altro per voi: Zombie Army Trilogy (recensione), che include i tre episodi dello spin-off targato Rebellion, disponibile a 4,99€ anziché 49,99; e Zombi (recensione), l'ex esclusiva per Wii U di casa Ubisoft, che viene via a 3,99€ anziché 19,99.

Vi piacciono le corse e oggi avete rinunciato a prendere un caffè al bar? Allora potete senz'altro permettervi il frenetico TT Isle of Man: Ride on the Edge (recensione), che vi richiederà l'esborso di ben 0,99€ su 19,99, oppure recuperare lo spettacolare racer arcade Onrush (recensione) a 1,99€ anziché 19,99.

Aggiungiamo infine il controverso Agents of Mayhem (recensione), che per 2,99€ anziché 19,99 vale sicuramente la pena di provare, e l'eccellente strategico XCOM 2 (recensione) disponibile a soli 2,49€ anziché 49,99.