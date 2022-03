The Witcher, la nuova saga potrebbe avere Ciri come protagonista, come svela un dettaglio

La protagonista della nuova saga di The Witcher potrebbe essere Ciri, come ampiamente vociferato negli anni passati da più fonti e come suggerito dall'immagine di annuncio pubblicata da CD Projekt Red, pur in assenza di dettagli. Cerchiamo di capire perché.

L'immagine teaser della nuova saga di The Witcher

Attenzione: vi avvisiamo che da qui in poi siamo costretti a dare delle grosse anticipazioni sui libri della saga di The Witcher, quindi potenzialmente anche su una delle future stagioni della serie TV. Se non volete averne, non continuate a leggere.

Nell'immagine di accompagnamento si vede un medaglione da Witcher con la testa di gatto. Il riferimento che viene subito in mente è che sia appartenuto a qualche esponente della Scuola del gatto, fondata da Gezras of Leyda, di cui si parla ampiamente in un evento dedicato di Gwent: The Witcher Card Game e di cui ci sono tracce anche in The Witcher 3: Wild Hunt. Se ne parla anche nel gioco di ruolo cartaceo di The Witcher, in cui la mitologia di questa scuola è ampiamente trattata, oltre che nei fumetti ispirati ai romanzi. Se ne parla in realtà anche in alcuni libri della saga cartacea. Si tratta soltanto di accenni, ma sono degli agganci interessanti.

In particolare, i riferimenti che ci interessano sono nel settimo libro, "La signora del lago". Nel primo brano da considerare Ciri prende il medaglione dal corpo di Leo Bonhart, un cacciatore di taglie che ha un ruolo determinante negli ultimi libri della saga. Lo aveva strappato a un Witcher della Scuola del gatto dopo averlo ucciso. Leggiamo un breve estratto dell'edizione italiana: "Lo guardò a lungo. Molto a lungo. Poi si chinò. Gli occhi di Bonhart si spalancarono ancora di più. Ma lei gli strappò soltanto i medaglioni dal collo, il lupo, il gatto e il grifone. Poi si girò e andò verso l'uscita."

Del medaglione del gatto si parla anche in un secondo passaggio, di poco successivo a quello precedente: "Ciri si guardò intorno e scorse Yennefer, che per non cadere si era appoggiata alla balaustra. Tirò fuori i medaglioni tolti a Bonhart. Si mise al collo il gatto, porse il lupo a Geralt. "Spero tu sappia che è solo un simbolo", commentò lo strigo. "Tutto è solo un simbolo." Sfoderò Rondine. "Andiamo, Geralt.""

Il medaglione del gatto di Ciri è ben visibile anche in The Witcher 3: Wild Hunt, dove però non ne viene spiegata l'origine.

Naturalmente non prendetela come una conferma, ma solo come una speculazione basata sui libri. La strada scelta da CD Projekt Red potrebbe essere completamente diversa. Chissà, magari il protagonista è proprio Gezras of Leyda o un'altra donna di cui ancora non si sa niente, visto che la scuola dei gatti è atipica rispetto alle altre ed è più aperta nella selezione di chi può provare a diventare Witcher.