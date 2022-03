Cyberpunk 2077: nuova espansione confermata, in sviluppo su REDengine

C'è la conferma di una nuova espansione di Cyberpunk 2077 all'interno del recente comunicato di CD Projekt RED sul nuovo The Witcher, che a quanto pare continuerà comunque ad essere sviluppata su REDengine.

Come riferito sia nel comunicato stampa relativo al nuovo The Witcher in sviluppo che anche nel tweet riportato qui sotto, i lavori su Cyberpunk 2077 continuano, comunque, e saranno legato alla base tecnologica che caratterizza il gioco principale ovviamente.



Questo significa che, nonostante CD Projekt RED abbia siglato una partnership tecnologica con Epic Games per l'utilizzo di Unreal Engine 5 sul nuovo The Witcher, l'espansione in sviluppo per Cyberpunk 2077 sarà comunque costruita su REDengine, ovvero il motore grafico proprietario del team polacco, su cui è stato sviluppato il gioco principale e i titoli precedenti.

Per il resto, rimaniamo in attesa di dettagli per quanto riguarda l'espansione in questione, visto che il team avrebbe un programma piuttosto denso di aggiunte e miglioramenti da effettuare su Cyberpunk 2077 anche dopo il rilascio della patch 1.5 che ha portato con sé l'atteso upgrade next gen.

Tra le novità attese c'è il multiplayer, che era stato annunciato fin dall'inizio come elemento a parte di Cyberpunk 2077 e che, in base agli ultimi aggiornamenti, dovrebbe essere aggiunto in maniera graduale, anche se non si sa ancora bene come.