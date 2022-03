The Witcher, la nuova saga non sarà un'esclusiva Epic Games Store, nonostante l'Unreal Engine 5

Dopo l'annuncio che la nuova saga di The Witcher sarà mossa dall'Unreal Engine 5, qualcuno ha subito alzato gli scudi e ha paventato l'ipotesi che la versione PC potrebbe essere un'esclusiva dell'Epic Games Store.

Si tratta di un'assurdità in termini, visto che CD Projekt ha un suo negozio digitale (GOG) e che usare l'Unreal Engine non comporta in alcun modo degli obblighi verso il negozio di Epic Games cui, oltretutto, un'esclusiva del genere costerebbe un'enormità, ma evidentemente scrivere sui social è di una facilità disarmante e qualcuno ne ha approfittato per provare subito ad avvelenare i pozzi.

Comunque sia la risposta di CD Projekt Red non si è fatta attendere, ed è stata netta: "Non abbiamo in programma di rendere il gioco esclusivo per un singolo negozio."

Per il resto vi ricordiamo che la nuova saga di The Witcher è stata appena annunciata e non ci sono ancora dettagli in merito. Possiamo dare abbastanza per certe le versioni PC, PS5 e Xbox Series X e S, ma vedremo se ce ne saranno anche altre. Nel frattempo abbiamo provato a capire perché Ciri potrebbe essere la protagonista.