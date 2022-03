PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro: le offerte migliori

L'ultima promozione del PlayStation Store, come da tradizione, consente di acquistare anche diversi giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro: per molti di essi si tratta della prima volta che si toccano cifre simili, il che rappresenta un motivo in più per non perdere l'occasione.

Corrisponde perfettamente a questa descrizione il bellissimo Star Wars Jedi: Fallen Order (recensione), uno spettacolare tie-in con sfumature soulslike che non mancherà di appassionare i fan di Star Wars ma anche chi non conosce benissimo questo universo e vuole recuperare terreno: facile farlo per appena 9,99€ anziché 49,99.

Stessa cifra e stesso discorso per A Plague Tale: Innocence (recensione), l'avventura di Asobo Studio ambientata nell'Europa medievale della peste nera e della santa inquisizione, che ci mette nei panni di una ragazzina determinata a trovare una via di fuga insieme a suo fratello, mentre vengono braccati dai soldati agli ordini della Chiesa: 9,99€ anziché 39,99.

Se i giochi di moto targati Milestone vi incuriosiscono e vorreste provarne qualcuno, la promo Mega Marzo consente di togliervi questo sfizio con pochi spiccioli: MXGP costa solo 0,99€ anziché 9,99, mentre il più completo e interessante RIDE viene via a qualcosa in più, 1,99€ anziché 19,99.

Infine troviamo il nuovo, divertente sportivo arcade Knockout City a 8,99€ anziché 19,99 e il celebre life simulator The Sims 4 a 4,79€ anziché 39,99. Che dite, è il caso di approfittarne?