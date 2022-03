The Quarry: teaser trailer del nuovo gioco horror di Supermassive Games

2K (editore) e Supermassive Games (sviluppatore) hanno presentato con un teaser trailer, che potete vedere qui sotto, il loro nuovo gioco: The Quarry. La data di uscita è fissata per questa estate.

The Quarry sarà un gioco horror. Il teaser trailer si apre su una foresta nebbiosa illuminata dalla luna piena. Le voci fuori campo sono di due persone che hanno appena fatto un incidente e spiegano a un poliziotto cosa è accaduto. Qualcosa è apparso davanti all'auto e i due sono usciti di strada per evitarlo. Scopriamo poi che i due sono diretti a un campo vacanze estivo. Pare quindi che il gioco sia ispirato ai classici film horror americani.

Questo teaser sarà seguito resto da un annuncio completo, che avverrà domani pomeriggio alle 17:00. Non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali. Diteci, cosa ne pensate di questo primo annuncio di The Quarry?

Vi ricordiamo che Supermassive Games è nota per aver realizzato Until Dawn e la serie The Dark Pictures, giochi narrativi horror dove a far da padrone sono le scelte narrative, soprattutto legate ai dialoghi, più che l'azione nuda e cruda.