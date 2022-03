Starfield propone una delle meccaniche di TES Oblivion, in versione aggiornata

Bethesda ha svelato nuovi dettagli di Starfield e ci ha parlato di una vecchia meccanica di gioco di Oblivion che tornerà all'interno del nuovo videogame: il sistema di persuasione.

Nessun filmato del sistema è stato mostrato all'interno del più recente video di Starfield, ma Will Shen - lead quest designer - ha spiegato l'idea che ne sta alla base, ovvero il non proporre una semplice copia di Oblivion e di non proporre mai un sistema dove vi fosse la cosa giusta da dire.

"Ci si sente come se si stesse avendo una conversazione in cui si sta effettivamente cercando di convincere qualcuno di qualcosa", ha detto il direttore del gioco Todd Howard. "Per quanto riguarda i nuovi sistemi di dialogo, penso che sia sicuramente uno dei più riusciti che abbiamo creato".

Una città di Starfield

Vi ricordiamo che Oblivion propone un mini-gioco durante alcune sequenze di dialogo che veniva utilizzato per persuadere un PNG. Utilizzava una ruota divisa in segmenti che rappresentavano azioni come ammirare, scherzare, vantarsi e costringere. Nel corso di una serie di round, si era in grado di manipolare il pensiero di un personaggio. Ovviamente il tutto era più facile se si disponeva di un alto valore nella statistica dedicata o semplicemente se si pagava la persona che ci stava di fronte. Non è chiaro quali elementi di questo sistema saranno presenti nella versione di Starfield.

Infine, vi segnaliamo anche che il team ha parlato delle fazioni di Starfield, spiegando anche che potremo unirci ai "cattivi".