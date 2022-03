Starfield: potremo unirci a varie fazioni molto diverse, compresi i "cattivi"

Bethesda ha quest'oggi parlato di Starfield, il suo nuovo gioco di ruolo sci-fi. Tra i vari dettagli, ha spiegato come funzioneranno le fazioni presenti nel gioco e ha confermato che potremo anche unirci ai "cattivi".

Il lead quest designer Will Shen ha svelato tre delle principali fazioni del gioco: United Colonies, Freestar Collective, Ryujin Industries. A queste si uniranno però anche i Crimson Fleet. Andiamo in ordine.

United Colonies rappresentano l'idealizzazione di un futuro sotto una repubblica spaziale. La Freestar Collective è invece una sorta di compagnia che si basa su una visione "western fantasy" dello spazio, composta da persone che vivono sulla frontiera. La Ryujin Industries è invece una mega corporazione basata su città in stile cyberpunk. Secondo Shen, quest'ultima fazione ha la migliore fase iniziale tra tutte le fazioni, in quanto verremo assunti dalla compagnia e dovremo provare di avere le abilità per avere successo.

I Crimson Fleet sono dei pirati, un gruppo di ladri che sembrano essere la scelta obbligatoria per chiunque voglia fare una run "malvagia" in Starfield. La parte interessante è che è possibile entrare e far parte dei Crimson Fleet anche se si è già parte di una delle altre fazioni. Se non si vuole essere malvagi, si può comunque essere parte dei pirati e fare il doppio gioco, dicendo ai propri superiori cosa accade nella base dei Crimson Fleet.

Il designer dei pirati Crimson Fleet di Starfield

Bethesda ha anche rivelato che la creazione del personaggio sarà più dettagliata questa volta. Il director Todd Howard segnala che si sarà in grado di scegliere un background per il proprio personaggio e i tratti che lo definiranno, in modo simile agli RPG più hardcore come Pillars of Eternity. Non è chiaro se le fazioni e i background dei personaggi saranno collegati tra loro.

Inoltre, ecco 14 artwork appena pubblicati che mostrano vari ambienti di Starfield.