Starfield: 14 nuovi artwork mostrano pianeti, navi spaziali e tante ambientazioni stupende

Bethesda ha pubblicato da poco un nuovo video dedicato a Starfield. Grazie ad esso, abbiamo modo di vedere anche una serie di 14 artwork basati sul gioco. Ora, potete comodamente vederli qui sopra, nella nostra galleria.

Gli artwork ci portano in giro per la galassia all'interno della quale ci muoveremo nelle nostre avventura in Starfield. Possiamo vedere navicelle spaziali, pianeti e varie ambientazioni. Possiamo ad esempio vedere, anche nell'immagine qui sotto, la base della Freestar Collective, nota come Akila, la quale si approccia all'universo come se fosse una sorta di "frontiera western". Sul muro possiamo però notare che è presente il simbolo dei pirati della Crimson Fleet. Non sappiamo se Akila dovrà essere liberata da tali pirati o se al contrario verrà conquistata nel corso del gioco.

La base della Freestar Collective di Starfield

Se volete vedere i pirati della Crimson Fleet, fate riferimento all'immagine qui sotto. Si tratta di una banda di malvagi bucanieri ai quali potremo anche unirci (e successivamente tradire, perché no).

I pirati della Crimson Fleet di Starfield

Possiamo poi vedere anche le Ryujin Industries, una mega corporazione con città ispirate a uno stile più cyberpunk. Sarà anche possibile lavorare per la compagnia. Qui sotto vi proponiamo un artwork che mostra uno degli ambienti legati a questa fazione.

Ryujin Industries di Starfield

Starfield sembra puntare sulla varietà, ma ricordiamo che questi sono solo artwork: dovremo vedere nel gioco completo come sarà reso il tutto. Nel frattempo, potete vedere il più recente video dedicato a Starfield.