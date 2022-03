Starfield: nuovo video "Nel Campo Stellare parte 2" sull'universo creato da Bethesda

Starfield è protagonista di un nuovo video diario di approfondimento dedicato al nuovo universo fantascientifico costruito da Bethesda con questo trailer "Nel Campo Stellare 2", che prosegue nella panoramica sul percorso effettuato dalla compagnia per arrivare alla creazione di questo grosso gioco.

Il nuovo video diario di oggi prosegue sulla stessa strada intrapresa da quello pubblicato a novembre scorso, essendo a tutti gli effetti una seconda parte della serie "Nel campo stellare", con una sorta di tavola rotonda in cui i principali elementi responsabili del progetto parlano del lavoro svolto finora su Starfield.

In particolare, nel nuovo video diario gli sviluppatori spiegano come Starfield sia stato "creato per i girovaghi", specificando come l'esplorazione sia alla base di tutta l'esperienza di gioco. A questo proposito, il director Emil Pagliarulo dice una cosa interessante: "Non creiamo solo RPG, creiamo simulazioni", riferendosi al nuovo progetto e insistendo sulle dimensioni dell'open world.

Questo approccio, in base a quanto riferito, dovrebbe consentire una libertà d'azione inedita ai giocatori, che possono sperimentare l'esperienza di gioco come preferiscono, senza dover seguire un percorso prestabilito più di tanto. L'idea è mettere a disposizione un ampio universo dinamico, composto da personaggi e forze anche in contrapposizione tra loro che possono offrire strade diverse da percorrere ma anche la possibilità di percorrerle in maniera piuttosto personale.

Durante il video è peraltro visibile anche quella che sembra essere una piccola sequenza di gameplay: la scena del robot assistente - chiamato Vasco, con riferimento all'esploratore Vasco da Gama - che saluta il protagonista sembra infatti tratta direttamente da Starfield.

Come riferito più volte in passato da Todd Howard e soci, Starfield arriva a compimento di un percorso lungo più di 20 anni all'interno di Bethesda, con l'idea della creazione di un RPG ad ambientazione spaziale che risale a parecchio tempo fa, in seguito a numerosi tentativi mai arrivati in porto.

Alla fine, l'occasione si è presentata proprio al passaggio generazionale e Starfield rappresenta la realizzazione di un sogno da parte di Howard e di vari altri sviluppatori Bethesda, costruito anche sulla base dell'esperienza maturata con The Elder Scrolls e gli altri giochi storici della compagnia.

Proprio stamattina avevamo visto il video in cui Bethesda ci dà il benvenuto in Constellation, dedicato soprattutto alla community: sebbene manchi ancora un gameplay effettivo su Starfield, che si farà vedere solo durante una presentazione specifica in primavera, questo nuovo video diario "Nel Campo Stellare 2" fornisce comunque ulteriori informazioni sull'atteso gioco per PC e Xbox.