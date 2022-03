Starfield: un video di Bethesda ci dà il benvenuto in Constellation

Starfield è al centro di un nuovo video pubblicato da Bethesda, che in effetti non si incentra propriamente sul gioco vero e proprio, essendo basato sull'iniziativa di registrazione per i fan che vogliono ricevere notizie in anteprima, dando a tutti questi il benvenuto in Constellation, il programma in questione.

Considerando che Starfield in effetti continua a non farsi vedere, anche questo video non mancherà di generare polemiche e commenti caustici, ma bisogna considerare che si tratta di un video non distribuito come materiale promozionale del gioco (non è infatti nell'elenco pubblico del canale YouTube) ed è dedicato a chi effettua la registrazione sul sito ufficiale di Starfield, nel programma chiamato appunto Constellation.

In ogni caso, anche questo fa parte ovviamente della macchina promozionale messa in piedi da Bethesda per questo titolo, che si preannuncia veramente mastodontico. Sebbene non ci siano informazioni effettive da trarre sul gioco dal videomessaggio in questione, possiamo se non altro notare come la data di uscita continui ad essere fissata per l'11 novembre 2022, cosa che sembra dimostrare una certa sicurezza, da parte di Bethesda, sulla capacità di mantenerla e non incappare in ritardi.

Dimostra anche come la compagnia punti veramente molto su questo gioco, anche con questo piccolo messaggio. Tra le altre informazioni, c'è la conferma dei vari nomi coinvolti nei ruoli chiave dello sviluppo di Starfield, tra i quali troviamo ovviamente Todd Howard come Director, Emil Pagliarulo come Design Director e William Shen come Lead Quest Designer, quest'ultimo un elemento piuttosto interessante in quanto responsabile di Fallout 4: Far Harbor, che aveva dimostrato delle buone cose proprio nell'ambito della costruzione delle quest.

Per il resto, come riportato anche nel nostro Speciale su cosa sappiamo di Starfield, ricordiamo che nel gioco Constellation è un'organizzazione che raduna vari scienziati e astronauti dediti all'esplorazione dello spazio e alla scoperta di nuovi pianeti, alla ricerca di soluzioni a un non meglio identificato "mistero" alla base di tutto il movimento. Il protagonista, al comando della sua nave spaziale Frontier, sembra sia destinato a scoprire una "chiave" per interpretare il mistero in questione, intorno alla quale ruota tutta la sua missione in giro per i Sistemi Colonizzati.