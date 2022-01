Starfield: ecco cosa sappiamo sul nuovo universo di Bethesda

Non capita spesso di trovarsi di fronte a dei veri e propri giochi-evento di cui, però, non si sa praticamente nulla ancora a qualche mese di distanza dall'uscita prevista. Ovvero proprio la situazione in cui si trova attualmente Starfield, per cui cerchiamo di mettere insieme tutte le (poche) informazioni che abbiamo sul nuovo universo fantascientifico di Bethesda. La compagnia in questione, a dire il vero, ci ha abituato a presentazioni approfondite solo a distanza ravvicinata dalle rispettive uscite, ma in questo caso c'è una differenza fondamentale: Starfield è la prima proprietà intellettuale completamente nuova lanciata da Bethesda in oltre vent'anni, per questo il progetto risulta particolarmente misterioso e la curiosità, di conseguenza, è alle stelle. Finora si è trattato di Fallout e The Elder Scrolls, ovvero universi già ben consolidati, le cui caratteristiche non risultavano mai completamente nuove, ma con questa nuova esperienza non abbiamo alcun punto di riferimento.

Il fatto che si tratti poi di un gioco di ruolo fantascientifico ad ambientazione spaziale rende le cose ancora più difficili da prevedere, visto che i termini di paragone sono ancora meno rispetto ai fantasy o alle ambientazioni post-apocalittiche.

Quello che è certo è che si tratta di un progetto a cui Todd Howard e compagni stanno lavorando da parecchio tempo: non solo in termini di produzione effettiva, comunque in corso da anni, ma anche come idee ed elaborazione del concept, tanto che gli sviluppatori hanno parlato di un percorso lungo decenni.

Secondo quanto riferito da Howard, le prime idee su un gioco del genere risalgono agli anni '80, ma l'attuazione del progetto si è resa tecnicamente possibile solo con l'arrivo delle piattaforme moderne, dunque Starfield si presenta come la vera e propria realizzazione di un sogno per la stessa Bethesda. L'avvio di una nuova proprietà intellettuale di questa portata non richiede soltanto un grande lavoro tecnico, ma anche un'ampia elaborazione sul fronte della costruzione di un intero universo di gioco, una cosa a cui il team in questione tiene particolarmente: il "lore", insomma, è indispensabile per fornire un contesto solido a un RPG, tanto più se si tratta di un titolo di questa ampiezza. Vediamo dunque cosa è emerso finora tra storia, ambientazione e caratteristiche di Starfield.