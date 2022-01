Epic Games ha aperto un nuovo studio in Polonia, creerà "esperienze originali"

Epic Games ha annunciato, con un breve post sul blog, la fondazione di un nuovo studio in Polonia. Sarà guidato da un piccolo team proveniente dallo studio indie Plastic, noto per le particolari opere videoludiche pubblicate su console PlayStation, come Linger in Shadows, Datura e Bound.

Secondo il comunicato stampa di annuncio, il nuovo studio si concentrerà sulla creazione di esperienze originali che "spingono in avanti i confini della grafica e dello sviluppo dei giochi". Pare probabile che sfrutteranno l'Unreal Engine 5 di Epic e altri strumenti come MetaHuman Creator.

Una scena di Bound, un'avventura narrativa surreale

Michal Staniszewski, Studio Director di Epic Games, ha dichiarato: "Il nostro team è incredibilmente orgoglioso di guidare la crescita di Epic Games in Polonia. La Polonia è un hub in crescita con tanti talenti ingegneristici, di cui abbiamo bisogno per creare nuove incredibili esperienze ludiche per i giocatori di tutto il mondo".

Hector Sanchez, Head of Epic Games Publishing, ha aggiunto: "Per oltre vent'anni, il team di Plastic ha sviluppato alcuni dei progetti più ambiziosi e futuristici nella Demoscene. Sono un incredibile gruppo di talenti che hanno creato esperienze che definiscono il genere e sono sempre in prima linea in termini di progressi tecnologici, spingendo gli hardware al limite in un modo meravigliosamente artistico. Non potremmo essere più entusiasti di averli nel nostro team e di sostenere la loro crescita in Epic".

Come detto, il team è composto da ex-Plastic, il cui più recente gioco è Bound: ecco la recensione.