Forza Horizon 5: Series 4 Update aggiunge la World Cup e 8 auto, alcune cinesi

Forza Horizon 5 continua la sua corsa e si espande ancora con la Series 4, che arriverà a inizio febbraio e porterà con sé la nuova World Cup e 8 auto aggiuntive al parco macchine disponibile, tra cui alcuni modelli dalla Cina, per la prima volta nella serie Forza.

Questo aspetto celebra la concomitanza con il Capodanno Cinese che arriva il primo febbraio, oltre a collegarsi all'enorme successo che il gioco ha riscosso al primo lancio cinese, con tanto di aggiornamento che porterà il doppiaggio in tale lingua all'interno di Forza Horizon 5.

Le 8 nuove auto si dividono in 4 auto da conquistare attraverso le ricompense delle playlist e 4 che si ottengono invece attraverso il Car Pass e tre di queste sono cinesi: la Wuling Hongguang S, non proprio brillante ma celebre in Cina essendo una delle auto più vendute nel paese, l'MG3 e la NIO EP9 piuttosto conosciuta anche all'estero, essendo un'auto elettrica in grado di stabilire tempi record a Nurburgring, oltre ad altri modelli MG.

Forza Horizon 5, la MG XPower SV-R

Queste sono dunque le nuove auto in arrivo nella Series 4 di Forza Horizon 5 a partire dal 3 febbraio 2022: