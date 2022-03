Elden Ring ha già venduto più di Dark Souls 3 e quasi la metà dell'intera serie Souls

Elden Ring ha già venduto più di Dark Souls 3 ed è quasi a metà delle copie vendute dall'intera serie Souls. Considerando che è sul mercato da circa tre settimane, si tratta di un risultato eccellente, che ben fa capire il successo del gioco.

Come riportato, Elden Ring ha venduto 12 milioni di copie finora. Darks Sousl 3 ne ha vendute complessivamente 10 milioni, ma in quattro anni e non tutte a prezzo pieno. La serie souls ha invece venduto complessivamente 27 milioni di copie. I dati della serie Souls sono aggiornati al 2020.

Attualmente Elden Ring è già il singolo gioco più venduto di FromSoftware, con la prospettiva di fare ancora meglio, visto che è ancora all'inizio del suo ciclo di vita e che in futuro potrebbe essere espanso in varie direzioni.

Il dato è anche utile per capire la crescita dei soulslike nel corso degli anni: i primi due capitoli non erano riusciti a vendere complessivamente 12 milioni di copie prima del lancio del terzo, come sottolineato dall'analista Daniel Ahmad.