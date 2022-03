PS5: il VRR potrebbe essere in arrivo, update disponibile per i Sony Bravia A90J

Riemergono le voci sul possibile arrivo del VRR per PS5, atteso ormai da parecchio tempo, in seguito all'aggiornamento effettuato da Sony sui TV Bravia A90J, che potrebbe essere collegato a un'operazione di più ampio respiro in grado di coinvolgere anche la console.

A corroborare l'idea che un update di PS5 con VRR sia in arrivo c'è anche un tweet di Jez Corden, giornalista normalmente vicino alle questioni Microsoft ma che sembra aver ricevuto qualche informazione interessante al riguardo da parte di sviluppatori, il quale ha riferito che "I fan di PS5 che sono in attesa del VRR dovrebbero infine essere soddisfatti (relativamente) presto".



Corden sostiene infatti che "Gli sviluppatori dovrebbero averne accesso presto, dunque probabilmente i primi giochi con supporto VRR potrebbero arrivare prima dell'estate". Non è ben chiaro come il VRR riguardi eventuali supporti da parte degli sviluppatori essendo una caratteristica hardware, ma è probabile che ci sia un'API collegata da applicare nei giochi.



In ogni caso, è da parecchio tempo che si parla del VRR su PS5, caratteristica già presente su Xbox Series X|S e anche su Xbox One. Voci di corridoio parlavano del suo arrivo a marzo 2021, poi a inizio 2022 e infine questa primavera, ma di fatto dopo più di un anno dall'uscita di PS5 non è ancora arrivato. Secondo il leaker Foxy, il prossimo aggiornamento dovrebbe contenere la caratteristica in questione, dunque terremo d'occhio gli update.

Ricordiamo che il Variable Refresh Rate (VRR) è una tecnologia che consente di sincronizzare il refresh del display al frame-rate dei giochi in maniera più diretta, eliminando artefatti grafici e tearing e incrementandone la fluidità generale.