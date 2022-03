Xbox Game Pass: date d'uscita di Scorn, Atomic Heart, Somerville e altri da un leak

È la giornata dei leak da Steam a quanto pare, ma in questo caso la cosa riguarda Xbox Game Pass, visto che numerosi giochi del 2022 sono emersi con data d'uscita in un recente datamining, che potrebbe indicare in maniera più o meno precisa i riferimenti per l'arrivo di vari titoli nel catalogo del servizio Microsoft.

Queste sono alcune delle date emerse: trattandosi di giochi in uscita al day one su Xbox Game Pass, corrisponderebbero all'arrivo nel catalogo sul servizio Microsoft

Somerville - 20 aprile 2022

Trek to Yomi - 29 aprile 2022

Lost River - 3 maggio 2022

Eiyuden Chronicles: Rising - 12 maggio 2022

Sniper Elite 5 - 31 maggio 2022

Slime Rancher 2 - 1 giugno 2022

Hello Neighbor 2 - 9 giugno 2022

Atomic Heart - 22 giugno 2022

Scorn - 7 ottobre 2022

Midnight Fight Express - 15 agosto 2022

Signalis - 1 settembre 2022

Flintlock: The Siege of Dawn - 9 settembre 2022

Come riportato nel tweet qui sotto, troviamo diversi titoli interessanti all'interno di questo leak, che tuttavia potrebbe comunque riguardare dei semplici placeholder.



Abbiamo visto nelle ore scorse che l'API di Steam ha già fatto emergere alcune date d'uscita di vari giochi, ma in questo caso prendiamo in esame alcuni che dovrebbero arrivare la day one su Xbox Game Pass, dunque l'eventuale data di lancio corrisponderebbe anche alla loro disponibilità sul servizio Microsoft. Il tutto è al momento solo una voce di corridoio, in attesa di conferme ufficiali.