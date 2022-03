Monster Hunter Rise: Sunbreak, tutto quello che sappiamo dell'espansione grazie al Digital Event di Capcom

Il tanto atteso Digital Event di Monster Hunter Rise: Sunbreak è praticamente volato e non si può dire che il producer Riozo Tsujimoto abbia condiviso chissà quali informazioni sull'espansione che uscirà in estate, anche se ora sappiamo almeno che il gioco sarà disponibile a partire dal 30 giugno, insieme a una versione Deluxe che comprende sia Monster Hunter Rise che il DLC e a tre nuovi amiibo che raffigurano il Felyne, il Canyne e il Malzeno, e che sbloccano Stili armatura esclusivi. La base per Nintendo Switch, che risale ormai a un annetto fa, ha riscosso un successo straordinario e la fame di Monster Hunter comincia già a sentirsi, fame che la conversione per PC, arrivata solo poche settimane fa, non ha certamente saziato.

Alla volta di Elgado

Monster Hunter Rise: Sunbreak, il Garangolm è un Rajang super corazzato

Si chiamerà Elgado il nuovo avamposto in cui i cacciatori si prepareranno prima di partire in missione: come avevamo previsto in occasione del primo teaser, la nuova ambientazione abbandona il pittoresco stile nipponico per abbracciare atmosfere più cupe e occidentali. L'avamposto di Elgado è infatti una vera e propria roccaforte nel mezzo del Regno: ancora in fase di costruzione, questa struttura si affaccia su una grande foresta e un'immensa cascata, e ricorda vagamente il primo hub di Monster Hunter World per via della sua verticalità. La differenza è che la mobilità garantita dall'Insetto filo dovrebbe renderla molto più facile e divertente da esplorare e navigare. Nel corso del Digital Event abbiamo anche fatto la conoscenza dei nuovi personaggi che ci assisteranno nella nostra impresa: il carismatico ammiraglio Galleus, la damigella delle missioni Chichae, lo scienziato Bahari, il mercante Oboro e la fabbra Minayle.

A rappresentare il cast c'è poi Fiorayne, che appartiene al cavalierato dell'Ordine: sarà lei a chiedere il nostro aiuto dopo che l'avremo incontrata nelle Rovine sacre mentre affrontiamo uno dei nuovi mostri, il Lunagaron. A quanto pare i mostri del Regno sono diventati più aggressivi del solito e hanno cominciato a invadere il territorio di Kamura, che si era appena lasciato alle spalle l'incubo della Furia.

Sebbene Capcom abbia tratteggiato i nuovi personaggi in modo significativo, abbiamo imparato a non aspettarci grandi rivoluzioni dalla narrativa di Monster Hunter, che a parte qualche soluzione inaspettata resta sempre abbastanza superficiale. Nel profondo speriamo di essere smentiti, ma in fin dei conti i veri protagonisti sono i mostri, e su quelli mostrati finora c'è un discorso un po' più articolato da fare. Il Digital Event del 15 marzo, nella fattispecie, ne ha svelato soltanto uno completamente inedito: si chiama Garangolm e ricorda tantissimo il Rajang sia nella forma, sia nelle movenze. A quanto pare questa specie sarebbe capace di entrare in simbiosi con la flora che cresce sul suo corpo, conferendogli capacità straordinarie in attacco e in difesa. Sapete, però, cos'è che ricorda? Guardate quella mascella squadrata: non somiglia al mostro di Frankenstein?

L'aspetto del Garangolm - un incrocio tra il mostro nato dalla penna di Mary Shelley e l'iconico golem, come suggerisce il suo stesso nome - sembrerebbe confermare il sospetto che Capcom questa volta si sia ispirato alla mitologia horror. Sospetto che ci era venuto qualche mese fa, mentre guardavamo attentamente le illustrazioni del Malzeno, che si annida in un vecchio maniero e prosciuga l'energia vitale delle sue prede come un vampiro, e del summenzionato Lunagaron, che ovviamente ricorda i licantropi, ma che oggi abbiamo anche scoperto essere capace di ricoprirsi di ghiaccio come uno Zamtrios.

Il problema è che il Digital Event ci ha mostrato pochissimo i "tre signori" - così si chiamano questi nuovi mostri - e ancor meno il resto del bestiario. Sapevamo già che sarebbe tornato lo Shogun Cenataur; il nuovo trailer ha introdotto una variante del Bishaten, chiamato Bishaten sanguigno, e ha anticipato con un teaser il ritorno di un mostro molto amato che risale a Monster Hunter Generations, e cioè l'Astalos.

A parte questo, però, il Digital Event ha mantenuto il segreto su tutti gli altri mostri che incontreremo nel Regno, e su quelli mostrati siamo parecchio combattuti: sono clamorosamente belli a vedersi, ma anche fortemente derivativi nelle animazioni. Il Garangolm, come abbiamo già detto, è una revisione del Rajang, mentre il Lunagaron è fondamentalmente uno Zinogre che sputa ghiaccio. A questo punto è lecito aspettarsi che la base del Malzeno sia il Velkhana. Siamo sicuri che Capcom riuscirà a stupirci sul fronte del gameplay perché lo sviluppatore nipponico ci sembra particolarmente ispirato, ma dobbiamo ammettere che forse avremmo voluto vedere mostri completamente inediti in una presentazione di questo genere.