Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5, la recensione del nuovo gioco di Milestone

Ci sono poi volte, per fortuna non frequenti, in cui il cuoco milanese vuole sperimentare ma, concentrato nel suo fantasticare, sbaglia a inserire un ingrediente base della ricetta. Il cliente si trova a fare i conti con una pietanza in cui se ne riconoscono le intuizioni, ma che è in alcuni frangenti difficile da mandar giù. Come scoprirete nella recensione di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 , a cui da ora in poi ci riferiremo semplicemente con Monster Energy Supercross 5, è proprio quello che è successo in questo caso.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 è l'ennesimo videogioco dell'omonima serie che ha l'ambizione di portare a schermo le sensazioni del più famoso campionato di motocross d'oltreoceano. Il concept è semplice ed è quello annoso che abbina una licenza sportiva a una salsa videoludica più o meno strutturata, che può o meno esaltarne il gusto alla prova del palato del giocatore. Ai fornelli c'è Milestone, che ha grande esperienza nella preparazione di piatti a base di due ruote, ma ogni tanto si adagia nella propria zona di comfort senza essere in grado di offrire qualcosa di alternativo e stuzzicante.

Passando da Futures a Rookie, per esempio, si sblocca anche il Rider Shape System che definisce la condizione di forma di un pilota a seconda degli infortuni che lo affliggono. I malanni si possono curare con i crediti o completando sfide nel compound, come raccogliere delle lettere sparse e fare qualche punto stile con poche semplici azioni.

Non c'è racing game che si rispetti senza modalità carriera e infatti, dopo aver creato il proprio avatar, anche in Monster Energy Supercross 5 è pronta ad aspettarci. Essa è caratterizzata da 3 campionati o fasi di difficoltà e profondità crescente, rispettivamente chiamati Futures, Rookie e Pro. Ognuno è caratterizzato prima di tutto da un numero crescente di gare e dalla categoria di moto, e se ne sblocca il seguente una volta raggiunto il podio in quello che lo anticipa. Diversamente dalla stragrande maggioranza dei giochi rivali in ambito motorsport, procedendo con le competizioni si sbloccano anche nuovi elementi di gioco, come sponsor e affiliazioni, o anche rivali da sfidare, nuovi tipi di gare ed esercizi di allenamento avanzati oltre a nuovi potenziamenti alle abilità del pilota. Insieme definiscono un quadro sempre più completo dell'esperienza, anche se purtroppo all'atto pratico non riescono mai a influenzare realmente il gameplay in pista.

Le piacevoli idee di gameplay alla base della sua prima iterazione tornano in questo quinto capitolo con la solita buona espressione di complessità, ma senza rivoluzioni. Lo stesso vale per i problemi, anch'essi presenti all'appello.

Monster Energy Supercross 5 fatica a colmare il bisogno di una rinnovata esperienza con le modalità di gioco, ma comunque offre un pacchetto di ore di gioco non trascurabile. La crescita del personaggio è sviluppata su una griglia di sblocco delle abilità che va a migliorare i parametri di piega e di velocità nell'esecuzione tecnica di curve, frenata, whip e scrub, che non brilla per varietà ma dà un piccolo senso di crescita del pilota, al di fuori delle tecniche apprese in pista.

Tanti problemi tecnici sotto il manubrio

Uno screenshot dalla modalità foto

Alcune gare filano via lisce mostrando le potenzialità del pacchetto, altre sono afflitte dai più disparati problemi, e ne passeremo in rassegna solo alcuni di quelli sperimentati. Dopo aver vinto una serie di qualifiche con il primo tempo gli avversari durante la gara sono migliorati di 10/15 secondi al giro diventando imbattibili e tutto senza aver toccato alcun settaggio o impostazione di sorta.

È capitato di trovarsi in mezzo a gruppi di avversari pronti a schiantarsi contemporaneamente al suolo per influsso di una fisica troppo poco permissiva sul rettilineo di un circuito, oppure di vederli tutti gareggiare con un flow perfetto tra gruppi di salti davvero complessi. Ci sono rampe che prese a una certa velocità fanno schiantare la moto dritta nel terreno, pur se si sta tenendo il peso all'indietro. La fisica interviene in maniera troppo aggressiva quando avversari sconsiderati si scagliano a velocità supersonica sulla testa del giocatore dopo un salto, levitando su di esso o facendolo volare direttamente in aria. In tutto questo si hanno a disposizione solo 3 rewind che si ricaricano solo parzialmente e solo al completamento di un giro e in alcuni tracciati dimostrano di non essere sufficienti a risolvere tutte le situazioni in cui è il gioco a metterti nella condizione di usarli.

Ci sono anche problemi con la distribuzione dei tempi dell'IA che ha dei solchi tra primo e secondo posto, e a scalare in diversi punti della griglia, come il diciottesimo che definisce sempre lo stacco dei tempi tra gli scarsi e gli ultimi. La reale difficoltà dell'IA contro cui si gareggia è fortemente influenzata dalla struttura del circuito che si affronta: in una gara può essere facile raggiungere e mantenere la prima posizione, ma nella successiva può essere un inferno lottare contro l'ultima. Mettendo in conto questi problemi preventivamente nell'esperienza di gioco è possibile limitarne gli effetti quanto più possibile, in attesa che vengano quanto prima risolti con una patch.