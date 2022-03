Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica ufficiale al 13 marzo 2022

Netflix ha indicato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia per la settimana 7 - 13 marzo 2022. Vediamo le relative Top 10.

Prima di tutto, ecco la classifica delle Serie TV più viste su Netflix in Italia fino al 13 marzo 2022:

Frammenti di Lei Stagione 1 Inventing Anna Regina del Sud Stagione 5 The Last Kingdom Stagione 5 Vikings Valhalla Stagione 1 Guida Astrologica per cuori infranti Stagione 2 Uno di noi sta mentendo Stagione 1 Mentiras Stagione 1 Formula 1 Drive to Surivive Stagione 4 Manifest Stagione 3

Questa settimana ci sono vari nuovi ingressi: Regina del Sud Stagione 5, The Last Kingdom Stagione 5, Guida Astrologica per cuori infranti Stagione 2, Mentiras Stagione 1 e Formula 1 Drive to Surivive Stagione 4 sono alla loro prima settimana in Top 10. Continua invece il successo di Manifest Stagione 3, per la nona volta in classifica, anche se in ultima posizione. Inventing Anna è la seconda serie in termini di "successo", con cinque settimane in Top 10,

Le serie TV più viste su Netflix

Passiamo ora alla classifica dei film più visti su Netflix in Italia per il periodo di riferimento:

The Adam Project The Weekend Away Il filo invisibile Gods of Egypt Un'ombra negli occhi Un piccole favore Against the Ice Divergent Hunter Killer Maria Regina di Scozia

Questa settimana, la classifica dei film ci propone cinque nuovi ingressi e cinque ritorni. The Weekend Away, Il filo invisibile, Gods of Egypt, Against the Ice e Hunter Killer sono infatti tutti presenti in Top 10 per la seconda settimana. Di norma la Top 10 cinematografica non propone gli stessi nomi per più di un paio di settimane.

La Top 10 dei film più visti su Netflix

