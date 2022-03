PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta: la promo Mega Marzo

PlayStation Store rinnova le promozioni sui giochi PS5 e PS4 con l'offerta di Mega Marzo, che promette sconti fino al 74% su di un'ampia selezione di titoli, molti dei quali disponibili al prezzo più basso di sempre. L'iniziativa sarà valida fino al 31 marzo.

Cominciamo da It Takes Two (recensione), la splendida avventura a base cooperativa diretta da Josef Fares, premiata finora tanto dal pubblico quanto dalla critica: potete farla vostra per soli 15,99€ anziché 39,99.

Prezzo più basso di sempre anche per un'altra avventura che abbiamo molto apprezzato, Marvel's Guardians of the Galaxy (recensione): un viaggio in compagnia dei Guardiani della Galassia per sventare una minaccia che fa tremare l'intero universo. Il gioco è disponibile in promo a soli 34,99€ anziché 69,99.

Bellissimo e premiatissimo, Deathloop (recensione) introduce un gran numero di idee innovative e un cast di personaggi davvero interessanti, alle prese con le insidie di un loop temporale su di un'isola sperduta. Aspettavate uno sconto per acquistarlo? Eccolo in offerta a 34,99€ anziché 69,99.

Dopodiché abbiamo Battlefield 2042 (recensione), l'ultimo episodio della celebre serie sparatutto sviluppata da DICE: potete portarvelo a casa per 34,99€ anziché 69,99, dunque esattamente a metà prezzo, e provare questa spettacolare esperienza solo online.

Le offerte, ad ogni modo, sono tantissime: potete controllarle tutte visitando questa pagina sul PlayStation Store.