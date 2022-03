Netflix, serie TV e film più visti: la classifica ufficiale al 6 marzo 2022

La classifica delle serie TV e dei film più visti su Netflix si aggiorna anche questa settimana e vede l'ottimo debutto di Vikings: Valhalla, che conquista subito la testa della top 10.

Netflix, le serie TV più viste dal 28 febbraio al 6 marzo 2022



Vikings: Valhalla - stagione 1 Inventing Anna - limited series Uno di noi sta mentendo - stagione 1 Frammenti di Lei - stagione 1 Manifest - stagione 1 Manifest - stagione 3 Toyboy - stagione 1 Riverdale - stagione 5 The Bold Type - stagione 4 Fedeltà - stagione 1

Vikings: Valhalla

Per quanto riguarda invece i film, al primo posto troviamo The Weekend Away e al secondo posto Against the Ice, un'altra pellicola in cui Nikolaj Coster-Waldau è identico a Joel di The Last of Us. In terza posizione c'è invece Restless.

Netflix, i film più visti dal 28 febbraio al 6 marzo 2022