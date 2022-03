Gran Turismo 7: Patch 1.06 disponibile per PS5 e PS4, ecco le novità

Polyphony Digital ha pubblicato la patch 1.06 di Gran Turismo 7 per PS5 e PS4. L'aggiornamento aggiunge nuovi indicatori di guida per l'interfaccia di gioco, nuove tracce musicali per i Replay e corregge un buon numero di errori più e meno noti.

Stando alla lunga lista di novità delle note ufficiali dell'update 1.06, che potrete leggere a questo indirizzo, la patch aggiunge gli indicatori relativi alla direzione e la velocità del vento, che verranno visualizzati in alto a destra dello schermo, sotto la mappa del tracciato. Sono state inoltre introdotte ben 64 tracce musicali per i replay.

Gran Turismo 7, un'immagine promozionale

Per il resto sono stati corretti numerosi problemi, tra cui segnaliamo quelli relativi a blocchi della progressione ed errori che chiudevano forzatamente l'applicazione. Sono stati risolti anche magagne varie relative ai tracciati, i settaggi delle auto, le sezioni Showcase & My Page, i Replay e il multiplayer. I possessori di un volante Thrustmaster TH8A saranno inoltre felici di sapere che è stato risolto un problema di compatibilità quando connesso via USB.

Rimanendo in tema, sapevate che i prezzi delle auto leggendarie della modalità Carriera hanno prezzi dinamici sulla base delle stime di Hagerty?