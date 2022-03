PC Building Simulator 2 annunciato con un trailer, oltre 1.200 componenti AMD, Nvidia e non solo

Spiral House ed Epic Games Publishing hanno annunciato con un trailer PC Building Simulator 2, nuovo iterazione del simulatore che permette di creare il PC da gaming dei vostri sogni. Il gioco sarà disponibile in esclusiva per Epic Games Store, con data di uscita fissata a un generico 2022.

Come nel precedente capitolo, anche in PC Building Simulator 2 i giocatori potranno simulare l'assemblaggio dei PC fin nei minimi dettagli, dalla scelta dei componenti fino al montaggio vero e proprio con tutti gli accorgimenti del caso. Questa nuova iterazione potrà vantare oltre 1.200 componenti licenziati da oltre 40 marche hardware, tra cui AMD, Intel e Nvidia.

"Fai crescere il tuo impero mentre impari a riparare, costruire e personalizzare i computer a un livello superiore. Prova una simulazione più intensa, una modalità carriera aggiornata e nuove potenti funzionalità di personalizzazione. Utilizza componenti reali di oltre 40 marche di hardware per dar vita al tuo PC definitivo", recita la descrizione ufficiale di PC Building Simulator 2 dell'Epic Games Store.

Come accennato in apertura, il gioco sarà disponibile per PC su Epic Games Store durante il corso del 2022. Al momento non è chiaro se prima o poi arriverà su console come il precedente capitolo.