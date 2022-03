Soul Hackers 2: nuovo trailer per Jack Frost con tanto di oroscopo, upgrade da PS4 a PS5 gratis

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Soul Hackers 2 con protagonista Jack Frost, uno dei demoni del gioco nonché mascotte ufficiale della compagnia. Si tratta del primo della serie "Daily Ringo's Demon Fortune" che ogni giorno fino all'uscita del titolo dedicherà un video a una delle creature che compongono il bestiario del gioco, in modo simile dunque a quanto fatto con Shin Megami Tensei V.

Il video si pone anche come una sorta di oroscopo, con la protagonista di Soul Hackers 2 che prevede che oggi è una buona giornata per cimentarsi qualcosa di nuovo, ma al tempo stesso avverte di fare attenzione alle "cose calde". Non solo, stando alle previsioni di Ringo, oggi i tre segni zodiacali più fortunati sono Pesci, Vergine e Scorpione, mentre quelli sfortunati sono Cancro, Acquario e Capricorno.

Rimanendo in tema, Atlus oggi ha rilasciato nuove informazioni su Soul Hackers 2 tramite un Q&A, dove ha confermato che chi acquista la versione PS4 retail o digitale può effettuare l'upgrade a quella PS5 gratuitamente. Ovviamente anche i salvataggi possono essere trasferiti dalla console old-gen di Sony a quella della generazione attuale.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Atlus ha confermato che il gioco avrà i sottotitoli in italiano, il che è un'ottima notizia per i fan delle opere della casa giapponese.