Sniper Elite 5, un trailer annuncia la data di uscita su PC, PS5, PS4 e Xbox

Sniper Elite 5 si mostra con un nuovo trailer che annuncia la data di uscita del gioco: sarà disponibile a partire dal 26 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass.

Annunciato lo scorso dicembre, Sniper Elite 5 ci metterà ancora una volta nei panni del tiratore scelto Karl Fairburne, incaricato in questo caso di sventare un complotto nazista che potrebbe rovesciare le sorti della seconda guerra mondiale: l'Operazione Kraken.

Il protagonista del gioco dovrà dunque utilizzare tutte le proprie abilità per trovare i piani segreti e assicurarsi che non vengano utilizzati, affrontando in questa missione lo spietato Abelard Moller, un Obergruppenfuhrer dell'Asse da fermare a ogni costo.

Oltre alla data di uscita, Rebellion ha annunciato i bonus preorder di Sniper Elite 5, nella fattispecie una missione extra intitolata Wolf Mountain, in cui dovremo eliminare nientemeno che Adolf Hitler nel suo rifugio in montagna, e la pistola P.1938 basata su di un prototipo sperimentale.

È stata inoltre rivelata la Deluxe Edition del gioco, che includerà bonus preorder e Season Pass. Quest'ultimo potrà contare sui seguenti contenuti: