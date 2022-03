Digimon Survive, nuovo trailer dedicato ai personaggi del gioco Bandai Namco

Digimon Survive è protagonista di un nuovo trailer, dedicato in questo caso ai personaggi che troveremo all'interno del gioco prodotto da Bandai Namco, in uscita nel corso del 2022 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Rinviato appunto al 2022, Digimon Survive ha richiesto una lavorazione più lunga del previsto e non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma non c'è dubbio che si tratti di un progetto molto interessante.

"Non avevamo idea che la vita quotidiana fosse così delicata e fragile", si legge nelle fasi introduttive del video, che richiama dunque atmosfere tipicamente da anime giapponese di tipo introspettivo, segnando in qualche modo un cambio di rotta narrativo.

Dopodiché si assiste appunto a una carrellata dei personaggi: da Takuma Momozuka con il suo Agumon a Minoru Hinata con il suo Falcomon, da Aoi Shibuya con il suo Labramon a Shuuji Kayama con il suo Lopmon, passando per Saki Kimishima, Ryo Tominaga, Kaito e Miu Shinonome.