Quantic Dream annuncia utili record per il terzo anno consecutivo: è al lavoro su tre giochi

Quantic Dream ha annunciato che, nel corso del 2021, ha ottenuto risultati netti di oltre 5,8 milioni di euro, segnando così un terzo anno consecutivo di utili record.

"In un contesto ancora colpito dalla crisi sanitaria, l'anno 2021 è stato segnato in Quantic Dream da risultati al di là delle aspettative, così come da un aumento significativo di oltre il 50% della nostra forza lavoro, e la materializzazione di varie partnership di produzione", afferma Guillaume de Fondaumière, direttore generale di Quantic Dream."I nostri ottimi risultati finanziari si spiegano con le robuste vendite dei nostri titoli del catalogo precedente, e in particolare Detroit: Become Human, che ha superato il simbolico milione di copie vendute su Steam durante l'anno 2021. Questo titolo è ora il più grande successo commerciale di Quantic Dream, con oltre 6,5 milioni di copie vendute su PC e PS4 in tutto il mondo."

Kara, uno dei personaggi di Detroit: Become Human

Quantic Dream è attualmente al lavoro su tre diversi giochi, sviluppati internamente. Attualmente, spiega il team, sono state raggiunge le fasi di pre-produzione e prototipizzazione. Nel corso del 2022 continuerà a lavorare sui vari prodotti. Sappiamo già che uno di questi è Star Wars Eclipse.

"Dopo un anno di crescita costante della nostra forza lavoro, stiamo aprendo un secondo importante ciclo di assunzioni nei nostri due siti di produzione a Montreal e Parigi", spiega Sophie Buhl, direttore di produzione di Quantic Dream. "In uno sforzo costante di innovazione, ci stiamo aprendo a nuovi tipi di giochi e sfide e continueremo a fare un grande sforzo nella Ricerca e Sviluppo. Questo offre grandi opportunità a coloro che desiderano lavorare su progetti ambiziosi e innovativi, all'interno di team diversi che sono sempre più spesso guidati da donne".

Quantic Dream supporta attivamente anche gli studi indipendenti Red Thread Games e Parallel Studio, i cui titoli saranno anche pubblicati dall'editore francese.