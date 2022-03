Morto Stephen Wilhite per COVID-19, era l'inventore delle GIF animate

Un ritratto di Stephen Wilhite

Triste notizia quella della morte di Stephen Wilhite, il creatore delle GIF animate, formato grafico utilizzatissimo sul web ancora oggi. Il decesso, causato da complicazioni da COVID-19, risale al 14 marzo 2022, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 74° compleanno.

Wilhite creò il formato GIF (Graphics Interchange Format) nel 1987, mentre lavorava per CompuServe. Si tratta di un formato bitmap che comprime immagini animate, mantenendole di buona qualità. Sicuramente ne avrete viste a migliaia navigando per la rete. L'idea nacque dalla necessità di spedire immagini a colori tramite le lentissime reti dell'epoca. Il primo campo di applicazione fu la meteorologia.

Stando alla moglie, Stephen Wilhite lavorò da solo al formato GIF per un mese, prima di presentarlo alla compagnia e di rilasciarlo. Attualmente è usatissimo per i meme. Il boom in questo senso c'è stato nel 2010, tanto che nel 2012 GIF è stata dichiarata la parola dell'anno dall'Oxford American Dictionary. Nel 2013 Wilhite ne svelò la pronuncia, argomento di dibattito da anni mai risolto: Jif. Il team "ghif" ne fu distrutto

Particolarmente toccante il messaggio di cordoglio di Giphy, immenso archivio di GIF fondato nel 2013, poi acquisito da Facebook nel 2020:

L'invenzione del formato GIF ha fruttato a Wilhite il Lifetime Achievement Award dei Webby Awards, sempre nel 2013, per l'immenso contributo dato a internet e alla sua cultura. Postate pure GIF nei commenti per onorarlo.