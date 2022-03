The Ascent disponibile da oggi su PS5 e PS4, finita l'esclusiva Xbox

L'editore Curve Games e lo sviluppatore Neon Giant hanno annunciato che il gioco di ruolo d'azione The Ascent è da oggi disponibile anche per PS4 e PS5, dopo un periodo di esclusiva Xbox.

Tra le novità aggiunte spicca il supporto per il controller DualSense su PS5, nonché la presenza di tutti i contenuti lanciati sulle altre piattaforme in un unico pacchetto. Quindi troverete da subito la modalità foto, il New Game+, la Transmogrification e i DLC gratuiti. Il prezzo del gioco è di 29,99€.

Leggiamo la descrizione ufficiale, tratta dal PlayStation Store:

The Ascent è un GdR sparatutto d'azione, singolo o co-op, ambientato nel mondo cyberpunk di Veles.

Ti diamo il benvenuto alla massima espressione dell'arcologia del gruppo The Ascent, una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia, e gestita dalle multinazionali. Vestirai i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede te e tutti gli abitanti del tuo distretto. In un giorno qualunque, una serie di catastrofici eventi ti travolge: il gruppo The Ascent chiude i battenti per motivi ignoti, e la sopravvivenza del tuo distretto è a rischio. Dovrai imbracciare le armi e partire per una nuova missione per scoprire la causa di quanto è successo.

DA SOLI O IN CO-OP

Completa l'intero gioco in solitaria, oppure collabora con gli amici (fino a tre) in co-op online o locale.

SPARATUTTO ESPLOSIVO

Mira alto o basso, cambia armi e usa gadget letali, trova copertura e usa gli ambienti a tuo vantaggio. Adatta continuamente la tua tattica a seconda dei nemici che incontri.

ELEMENTI GDR

Personalizza il personaggio con elementi cibernetici che si adattano al tuo stile. Assegna punti abilità e sali di livello, prova diversi miglioramenti e batti i nemici con creatività.

UN DINAMICO MONDO CYBERPUNK

Incontra nuovi alleati e nemici, trova bottino ed esplora il ricco e variegato mondo di The Ascent, dai bassifondi fino alle sfere di lusso superiori.