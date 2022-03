Fortnite: la modalità senza costruzioni potrebbe rimanere per sempre

Fortnite ha inserito in questo periodo una nuova modalità di gioco che consente di combattere senza costruzioni, ed è possibile che questa opzione di gioco rimanga per sempre all'interno del gioco Epic Games, considerando il successo riscosso finora.

Secondo quanto riferito da alcuni utenti Twitter specializzati su Fortnite, come HYPEX, c'è la possibilità che Epic Games abbia deciso di mantenere la modalità "no building" a tempo indeterminato all'interno del gioco, anche una volta concluso il periodo a tempo limitato che è attualmente in svolgimento all'interno di Fortnite.

Come riferito nel messaggio qui sotto, alcune prove di questo cambiamento in arrivo si troverebbero all'interno di alcuni consigli inseriti nelle schermate di caricamento, dove Epic Games fa riferimento a "modalità con costruzione abilitata", come se questa sia un'opzione permanente.



In sostanza, l'idea è che Fortnite possa contenere una modalità senza costruzioni attiva in maniera permanente e selezionabile, attraverso una playlist specifica, accanto a quella tradizionale che invece prevede la costruzione di strutture e la raccolta di materiali, come da caratteristiche base del gioco.

La decisione di Epic Games, d'altra parte, sarebbe in linea con l'ottima risposta ricevuta dalla modalità in questione finora: molti utenti hanno apprezzato ampiamente la possibilità di poter giocare a Fortnite in questa modalità priva di costruzioni e anche personalità in vista come Ninja, Tfue e NickEh30 hanno sostenuto con forza la positività di questa esperienza di gioco, chiedendo a Epic Games di mantenerla a tempo indeterminato.

A questo punto attendiamo eventuali informazioni ufficiali da parte del team di sviluppo. Nel frattempo, ricordiamo che Epic Games e Xbox stanno devolvendo i proventi di Fortnite per varie associazioni umanitarie a supporto dell'Ucraina, avendo raccolto già 50 milioni di dollari nel giro di pochi giorni.