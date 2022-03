Videogiochi in Italia nel 2021: FIFA 22 il più venduto, giro d'affari oltre i 2,2 miliardi

Oggi l'associazione iidea ha presentato i dati relativi al mercato dei videogiochi in Italia nel 2021, svelando che FIFA 22 è stato in assoluto il gioco più venduto e che il giro d'affari ha raggiunto i 2,2 miliardi di euro, ma anche che c'è stato un leggero calo nel numero complessivo di videogiocatori rispetto al 2020.

La classifica software in realtà è abbastanza monotematica e mostra un quadro senza grosse sorprese. Vediamo la top 20:

FIFA 22 GTA V FIFA 21 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Animal Crossing: New Horizons Minecraft: Nintendo Switch Edition Assassin's Creed Valhalla Call of Duty: Vanguard F1 2021 Super Mario 3D World + Bowser's Fury Pokémon Diamante Lucente Just Dance 2021 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Just Dance 2022 Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Black Ops Cold War Red Dead Redemption 2 Ring Fit Adventure The Crew 2 Gran Turismo Sport

Da notare la prevalenza di franchise molto popolari e l'assenza di lanci chiacchieratissimi come Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, Forza Horizon 5 o Psychonauts 2, tanto per citarne alcuni.

Complessivamente, il giro d'affari del settore ha superato i 2,2 miliardi di euro, nonostante un leggero calo dei giocatori rispetto al 2020, scesi a 15,5 milioni, ossia 1,2 milioni di persone in meno rispetto all'anno precedente.

Il grafico sul calo dei giocatori nel 2021

Il dato tiene conto dei giocatori su tutte le piattaforme: console, mobile, portatili e PC.

Gli apparecchi più utilizzati per giocare rimangono smartphone e table, nonostante un calo rispetto al 2020 (che ricordiamo essere stato l'anno dei lockdown diffusi dovuti alla pandemia di COVID-19). In generale, questo settor eè quello che vede il maggiore equilibrio tra videogiocatori (4,8 milioni) e videogiocatrici (4,2 milioni), per un totale di 9 milioni. Di questi 7,6 milioni giocano su sistemi iOS e 3 milioni su Android (considerate che una singola persona può giocare su più piattaforme). Seguono Console e PC con 6,9 milioni di persone ognuno (PC: 4 milioni uomini, 2,9 milioni donne; console: 4,2 milioni uomini, 2,7 milioni donne). Da notare che la generazione PS4/Xbox One è quella che conta ancora il maggior numero di giocatori, con 3,9 milioni, mentre 1,1 milioni hanno console di ultima generazione (PS5 e Xbox Series X e S). 2,3 milioni giocano su Nintendo Switch, mentre ben 1,7 milioni giocano ancora con Xbox 360 e PlayStation 3.

Numero di giocatori divisi per piattaforme

Infine, i giocatori console sono quelli più coinvolti, con una media di 8 ore di gioco a settimana. Seguono i giocatori mobile con 5,2 ore a settimana, quindi quelli PC con 4,4 ore a settimana. Chiudono le portatili con 1,7 ore a settimana.