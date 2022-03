Fortnite: raccolti 50 milioni di dollari per l’Ucraina, il vicepremier Fedorov ringrazia Epic Games

L'iniziativa a sostegno dell'Ucraina di Fortnite procede a gonfie vele raggiungendo numeri impressionanti per una raccolta fondi per beneficenza: ben 50 milioni di dollari in due soli giorni, come annunciato pochi minuti fa sui social. Il vicepremier ucraino Mykhailo Fedorov ha ringraziato Epic Games su Twitter per la solidarietà verso le vittime della guerra.

"Grazie Epic Games per aver compreso che le vite delle persone non sono un gioco", recita il post di Fedorov. "Il vostro supporto è cruciale per noi."

Per chi non lo sapesse, Epic Games e Xbox hanno deciso di inviare i ricavi di Fortnite, generati con gli acquisti legati V-Buck, Pass Battaglia e oggetti estetici, alle organizzazione umanitarie UNICEF, WFP, Refugees e Direct Relief per aiutare le vittime della guerra in Ucraina. Un'iniziativa indubbiamente lodevole e che come dicevamo in apertura ha già raggiunto cifre importantissime grazie alla community del battle royale.

50 milioni di dollari è una somma impressionante, tanto più se pensiamo che è stata raggiunta in soli due giorni, laddove l'iniziativa continuerà fino al 3 aprile 2022, dunque l'importo finale potrebbe essere davvero sbalorditivo e dare un contributo importantissimo per gli aiuti umanitari per il popolo ucraino.

Non si tratta dell'unica iniziativa a sostegno dell'Ucraina da parte del mondo videoludico. Anche Humble Bundle ha lanciato un mega-bundle con i proventi destinati alle vittime di guerra, che ha già raccolto oltre 10 milioni di euro.