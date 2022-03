Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di juuu.ame svela l'intensità della bellezza

Aphrodite ritorna in questo cosplay di juuu.ame, che dona all'intensa bellezza del personaggio della serie giapponese Record of Ragnarok, una drammaticità inedita e coinvolgente, dandole una luce completamente diversa da quella classica.

Nella serie originale Aphrodite è rappresentata come perennemente annoiata e particolarmente noncurante e spietata verso gli altri, ma la cosplayer juuu.ame ha deciso di interpretarla in modo diverso, esponendone un lato inedito e più nascosto, quasi a voler mostrare la sua anima, più che l'aspetto fisico.

Il risultato è accentuato anche dalla fotografia non perfetta, ossia leggermente fuori fuoco, che sembra proprio sottolineare come non ci si trovi di fronte a una visione canonica di Aphrodite. Da lodare anche il costume ben fatto, sia nella veste che nella pettinatura.

Record of Ragnarok racconta la storia di un torneo tra gli dei e i campioni degli uomini in cui in palio c'è la salvezza o lo sterminio di questi ultimi. La serie è formata sostanzialmente da una lunga sequela di scontri estremamente drammatici, in cui viene raccontato il passato dei vari personaggi e in cui si assiste a un evoluzione dei rapporti tra le forze in campo.