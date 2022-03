The Legend of Zelda: Ocarina of Time per PC disponibile, è un port amatoriale

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è finalmente disponibile su PC. Naturalmente non si tratta di un port ufficiale fatto da Nintendo, ma di uno realizzato da fan e ribattezzato Ship of Harkinian, per evitare problemi di copyright.

Per il port, il team Harbour Masters ha usato il codice ricavato dal cosiddetto Zelda Reverse Engineering Team tramite ingegneria inversa, così da avere una versione identica a quella per Nintendo 64... Anzi, migliorata, visto che sono state aggiunte diverse nuove caratteristiche, che saranno graditissime agli utenti PC.

Tra questa grafica in alta risoluzione, supporto per il widescreen, supporto per la tastiera, supporto per i controller con giroscopio e vibrazione e, soprattutto, possibilità di moddare il gioco. Harbour Masters ha anche promesso che nei futuri aggiornamenti arriveranno i 60fps, la funzione text-to-speech, i controlli dell'inquadratura tramite doppio stick, i modelli 3D e l'audio in alta definizione e tanto altro ancora, come il supporto per Mac e Linux.

Nonostante Ship of Harkinian sia basato sul codice dell'originale, c'è comunque bisogno di una ROM della versione Nintendo 64 per giocare. Il motivo è semplice: usare le risorse create da Nintendo è illegale, quindi c'è bisogno di attingerle alla fonte. Ovviamente dovete possedere una copia del gioco regolarmente acquistata nei negozi.

Pubblicato anche un video per spiegare il lavoro dietro a Ship of Harkinian, durato più di dieci anni (comincia a 9:57):

Il filmato mostra anche la maggiore fluidità della versione PC rispetto all'originale. È bello vedere un simile classico andare a più di 20fps.

Per scaricare Ship of Harkinian dovete collegarvi al server Discord del progetto, dove troverete tutti i link del caso.