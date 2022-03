Cyberpunk 2077, Dark Souls e altri giochi ottengono copertine vecchia scuola grazie a un'artista

Cyberpunk 2077, anzi 2000 se fosse uscito negli anni 80-90 e non avesse avuto bug

Un artista ha pubblicato su Reddit, con il nickname U_Ink_Trash, le copertine di dieci giochi moderni, ma realizzate come se fossero usciti su sistemi del passato.

Tra queste possiamo ammirare quella di Cyberpunk 2077, ribattezzato Cyberpunk 2000 dall'artista, e Dark Souls, ma ci sono anche Resident Evil 7, Hades, Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon, Among Us, Fall Guys: Ultimate Knockout, Rocket League e Ghost of Tsushima.

Vediamole raccolte in una galleria:

Attualmente l'autore sta lavorando per trasformare le immagini in poster stampabili. Per seguire lo stato dei lavori non vi resta che andare sul post originale su Reddit.

Sono molti i videogiocatori che rimpiangono le vecchie copertine dei videogiochi, considerate più creative rispetto a quelle moderne. Certo, a volte ci siamo trovati di fronte a delle vere e proprie mostruosità (Sega Master System, parliamo di te), ma in generale si trovavano delle perle davvero notevoli. Come non ricordare le copertine dei titoli di Psygnosis? E questo è solo uno dei molti esempi fattibili.