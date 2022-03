S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: GSC Game World potrebbe lasciare l'Ucraina

Stando al giornalista videoludico ceco Pavel Dobrovsky, GSC Game World si starebbe spostando in Repubblica Ceca per continuare i lavori su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, lasciando così l'Ucraina, dove la guerra ha reso impossibile lavorare. Considerando che GSC Game World ha sede a Kiev, non si tratta di una prospettiva irrealistica.

La voce è stata rafforzata dalla conferma avuta da diverse fonti dalla testata videoludica ceca Vortex che ha anche aggiunto ulteriori dettagli in merito a ciò che sta succedendo. A quanto pare GSC Game World starebbe per iniziare anche a lavorare a un nuovo Cossaks, il progetto successivo a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Secondo il caporedattore di Vortex Jiří Bigas sarebbero diversi gli studi di sviluppo, nonché i singoli sviluppatori, in procinto di migrare dall'Ucraina alla Repubblica Ceca.

Il quadro prospettato da queste voci non è per niente irrealistico. L'Ucraina è un paese in guerra ed è impossibile garantire la sicurezza dei lavoratori, per questo molte compagnie stanno migrando verso altri paesi d'Europa, tra le quali non stupisce che ci siano anche quelle videoludiche.